Montabaur

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Montabaur steht nach Ansicht des Verbandsgemeinderates trotz Corona auch im nächsten Jahr relativ gut da. Dennoch auch hier die Nachricht: Nach vier stabilen Jahren muss die Verbandsgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte auf 30 Prozent angehoben werden. Dieser Faktor dominierte dann auch die Stellungnahmen der Fraktionen und die von Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich. Doch am Ende waren sich die Ratsmitglieder einig: Alles in allem müssen die Investitionen in Höhe von rund 21 Millionen Euro sein und seien unter anderem für Verwaltung, Schulen und Feuerwehren gut angelegt.