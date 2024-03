Plus Höhr-Grenzhausen VG-Rat beschließt Resolution gegen Rechtsextremismus: Höhr-Grenzhausen setzt Zeichen Von Birgit Pieler i Überall in Deutschland fanden in den vergangenen Wochen Aktionen gegen Rechtsextremismus statt. Foto: dpa/Christoph Reichwein Mit einer Resolution haben sich alle Partien des Verbandsgemeinderates Höhr-Grenzhausen gemeinschaftlich gegen rechtsextremes Gedankengut ausgesprochen. In der Resolution setzten die vertretenen Mitglieder/Fraktionen der Parteien Freie Wähler Gemeinschaft, CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP damit ein deutliches Zeichen gegen die Verbreitung rechtspolitischer Gedanken. Lesezeit: 2 Minuten

Der von der FDP in den Rat eingebrachte Antrag für die Resolution wurde in der Beschlussvorlage von Verbandsgemeindebürgermeister Thilo Becker zunächst mit einem Ergänzungsantrag der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen zu einem neuen Textvorschlag zusammengeführt und dem Rat vorgestellt. Der Antrag führte in der Ratssitzung zunächst zu einer hitzigen Diskussion über ...