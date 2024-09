Plus Wirges

VG Wirges macht sich auf den Weg: Bürger-Ideen sind beim Klimaschutz gefragt

Von Hans-Peter Metternich

i Nach viel Theorie waren die Bürger bei konkreten Ideensammlungen gefragt. In mehreren Workshop-Runden hatten alle die Möglichkeit, ihre Meinungen und Anregungen für den Klimaschutz in ihrer Region einzubringen. Foto: Hans-Peter Metternich

Auch der Klimaschutz geht alle an. Auf diesem Sektor hat sich in der Verbandsgemeinde Wirges in den zurückliegenden Jahren einiges getan. Seit 2021 arbeitet die Energielenker Projects GmbH durch Erhebungen in den Gemeinden der VG an einem Klimakonzept.