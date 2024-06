Plus Wallmerod VG Wallmerod ehrt Sportler: Body-Building-Weltermeisterin gehört dazu Von Klaus-Dieter Häring i Michelle Bouarroudj wurde für ihren Titel als Body-Building-Weltmeisterin bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Wallmerod von Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Lütkefedder (vorne, von links) besonders erwähnt. Foto: Klaus-Dieter Häring Für Michelle Bouarroudj aus Molsberg ist das Jahr 2024 ein ganz besonderes Jahr: Sie hat erstmals an den Weltmeisterschaften im Bodybuilding teilgenommen und in ihrer Klasse gleich den Titel einer Weltmeisterin erreicht. Dies war für die Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod Anlass genug, sie gleich in die aktuellen Sportlerehrungen der VG zu integrieren. Lesezeit: 2 Minuten

VG-Bürgermeister Klaus Lütkefedder hob sie bei der Sportlerehrung auf dem Sportplatz in Herschbach besonders hervor. Die Sportlerehrung wurde in diesem Jahr von Mannschaften dominiert. Schützenverein "Tell" Hundsangen an Spitze Allen voran der Schützenverein „Tell“ Hundsangen, der mit Titeln auf Deutschen Meisterschaften verweisen kann und in jedem Jahr die Sportlerehrung mit einer großen ...