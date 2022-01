Wegen der Ausbildungssituation an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) Rheinland-Pfalz in Koblenz erwartet die Verbandsgemeinde Rennerod, dass das Land die Ausbildungskapazitäten ausbaut und auch ein digitales Konzept mit integriert. Das fordert Rennerods VG-Bürgermeister Gerrit Müller in einem Interview mit unserer Zeitung.