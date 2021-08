VG Rennerod will Vorgaben schnell umsetzen: Alle sollen für den Straßenausbau zahlen

Ziel der Verbandsgemeindeverwaltung in Rennerod ist es, die gesetzlichen Vorgaben der Landesregierung zur flächendeckenden Einführung des wiederkehrenden Beitrages (WKB) so schnell wie möglich umzusetzen. Rechtzeitige, strategische Überlegungen vor Beginn der Umstellungsarbeiten würden die Verwaltung und somit die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod schon bald in die Lage versetzen, im Sinne einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherung ausbaubedürftige Straßen auszubauen und die Kosten dafür durch Umlage auf das „ganze Dorf“ auch zu refinanzieren, teilte VG-Bürgermeister Gerrit Müller in einer Pressenotiz mit.