Das neue rheinland-pfälzische Kindertagesstätten-Gesetz, am 1. Juli 2021 in Kraft getreten, bereitet den Kommunen im Westerwald zunehmend Probleme. Seitens des Landes werden gesetzliche Forderungen an die Träger der Kindertagesstätten gestellt, die mit hohen Kosten verbunden sind und deren Umsetzung für die Träger alleine nicht finanzierbar ist.