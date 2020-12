Ransbach-Baumbach

Die gute Nachricht ist: Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach investiert auch im neuen Jahr weiterhin kräftig in ihre Schulen, die Feuerwehren und die Sanierung des Nauorter Hallenbades. Die schlechte Nachricht lautet: Der Schuldenberg der Kommune ist seit 2019 auf mehr als 5 Millionen Euro angewachsen und steigt auch 2021 moderat an – dies bei sinkenden Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie. Der Rat der Verbandsgemeinde hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend dennoch den Haushalt für das Jahr 2021 einstimmig beschlossen. Denn die Investitionen in Schulen, Bad und Feuerwehren stellen einen Gegenwert dar und erhöhen das Eigenkapital der Kommune.