VG Montabaur

VG Montabaur will eine Energiegesellschaft gründen: Umgang mit erneuerbaren Energien in Eigenregie

i Auch das Innere eines Windrades sahen sich die Montabaurer Kommunalpolitiker an. Fotos: Christina Weiß/VG Foto: Christina Weiß / VG

Die Verbandsgemeinde Montabaur will die Energiewende in ihrem Gebiet voranbringen und selbst aktiv werden. Dazu fasste der Verbandsgemeinderat einen Grundsatzbeschluss: Er will eine eigene Energiegesellschaft gründen, die den Ausbau der Energiegewinnung aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Quellen fördert und selbst betreibt.