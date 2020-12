Hachenburg

Vorstand und Fraktion der Christdemokraten in der Verbandsgemeinde Hachenburg schlagen Stefan Leukel (36) als CDU-Kandidaten für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters vor. Nach übereinstimmender Meinung in Vorstand und Fraktion ist Stefan Leukel der richtige Mann, um mit frischem Elan neue Akzente in der Kommune zu setzen.