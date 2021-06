Verwirrung um Corona-Testpflicht an Schulen: Ministerium und Aufsichtsbehörde widersprechen sich bei Vorgaben gegenseitig

Nach Monaten im Fern- und Wechselunterricht sollen die Schüler in Rheinland-Pfalz ab Mitte Juni in den regulären Präsenzunterricht zurückkehren. Wie genau unter diesen Voraussetzungen die Corona-Testpflicht in den Bildungseinrichtungen organisiert werden soll, ist hingegen noch unklar. Die Schulgemeinschaft an der Kastanienschule in Welschneudorf hatte sich deshalb bereits vor den Pfingstferien auf entsprechende Regeln verständigt und diese per Elternbrief auch kommuniziert. In den Ferien wurden sie dann auf Anweisung der Schulaufsichtsbehörde ADD wieder zurückgenommen, obwohl sie den Vorgaben des Bildungsministeriums entsprachen. Nun ist die Verwirrung komplett.