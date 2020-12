Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 20:00 Uhr

Heiligenroth/Koblenz

Verwaltungsgericht entscheidet: Ist Rodung für Autohof zulässig?

Das Verwaltungsgericht in Koblenz beschäftigt sich am Freitag mit der Frage, ob die geplante Rodung einer rund fünf Hektar großen Waldfläche bei Heiligenroth zulässig ist oder nicht. Die Firma Bellersheim möchte dort schon seit dem Jahr 2013 direkt neben der B 255 und in Autobahnnähe einen Autohof mit 60 Lkw- sowie 36 Pkw-Stellplätzen errichten lassen.