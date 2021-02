Wenn es ums Trinkwasser geht, schrillen im Zweifelsfall alle Alarmglocken. So auch am Freitag in der Verbandsgemeinde Selters. Im Maxsainer Ortsteil Zürbach des Versorgungsbereichs, der vom Hochbehälter Freilingen aus gespeist wird, wurden während einer Routineuntersuchung mikrobiologische Verunreinigungen des Trinkwassers festgestellt, teilt Werkleiter Achim Linder mit.