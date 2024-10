Westerwaldkreis

Vertreter der Evangelischen Kirche bereisen den Westerwald: Dekanat nimmt seine Gebäude unter die Lupe

i Dekan Axel Wengenroth (Mitte) begrüßte die Bereisungsgruppe an der ersten Station der Tour durch den Nachbarschaftsraum West, der Evangelischen Kirche Wahlrod. Foto: Peter Bongard

Das Evangelische Dekanat Westerwald nimmt seine Gebäude unter die Lupe: An sechs Terminen besucht eine Gruppe in wechselnder Besetzung alle sechs Nachbarschaftsräume des Dekanats – und damit alle 27 Kirchengemeinden. Danach entscheidet sich die Zukunft der Gebäude, denn die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau muss sparen.