Versuchter Einbruch in Mogendorf: Polizei Montabaur sucht drei geflohene Täter

i Ein Funkstreifenwagen fährt auch durch die Bahnhofstrasse von Mogendorf. Er ist auf der Suche nach drei geflohenen mutmaßlichen Einbrechern. Foto: Sascha Ditscher

Der Polizeihubschrauber kreiste über Mogendorf und erregte die Aufmerksamkeit vieler. Mehrere Streifenwagen fahren derzeit noch durch die Straßen. Grund ist ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in Mogendorf am Freitagvormittag.