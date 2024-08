Plus Westerburg

Verschönerungsverein unterwegs in Westerburg: Blumengeschmückte Häuser und Gärten prämiert

Von Ulrike Preis

i Das Vorstandsmitglied Frank Schäfer (von links) und der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Westerburg, Janick Pape, stellten sich mit den Gewinnern im Städtischen Garten unterhalb des Rathausplatzes zu seinem Erinnerungsfoto auf. Über die Hauptpreise freuten sich Rita Dochnahl, Lilia Diegel und Irmgard Eulberg. Weitere Preisträger waren Günter und Margit Holzbach (dahinter), Janek Münner (ganz oben), Siegfried Kappi (rechts) und dessen Enkel Colin (vorne kniend), der den Preis für seinen Onkel Thomas Kappi in Empfang nahm. Foto: Ulrike Preis

Schon lange können Gartenbesitzer in Westerburg ihre gepflegten Grünanlagen prämieren lassen. Der Verschönerungsverein hat in Westerburg am Kirmessonntag wieder sieben Gärten gewürdigt. Diesmal gab es erstmals einen Sonderpreis.