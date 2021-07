Vermächtnis einer Malerin: Gemälde für die Arbeit in der Jugendwehr versteigern

Freunde des Nassauer Künstlerstammtisches und Interessierten kennen Jutta Franke als produktive Malerin von Landschaftsbildern, Tierporträts und weniger gegenständlichen Werken. Im Februar verstarb sie im Alter von 83 Jahren. Einige ihrer Werke sollen nun am 31. Juli und 1. August für einen guten Zweck versteigert werden. Allerdings nicht in Nassau, sondern in Kadenbach. Freundschaftliche Bande in den Westerwald haben auch dafür gesorgt, dass der Erlös der Jugendfeuerwehr der Gemeinde zugutekommen wird.