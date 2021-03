Westerburg

Verkehrsunfall bei Westerburg: Auto überschlägt sich und landet neben Bach

Die Feuerwehren aus Westerburg und Wengenroth sind am Sonntag um 11.19 Uhr zu einem verunfallten Pkw auf das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Westerburg gerufen worden. Das teilt der Pressesprecher der Feuerwehren der VG Westerburg, Patrick Schäfer, mit. Der Wagen war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und landete in einem Bachlauf neben der Straße.