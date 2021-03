Verkehrsunfall auf der B 49 bei Kadenbach: Pkw erfasst Fußgänger – Gesundheitszustand kritisch

Bei der Polizeiinspektion gingen bereits wenige Minuten vor dem Unfall mehrere Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern ein, dass eine dunkel-gekleidete Person über die Fahrbahn der B 49 laufe und es hierdurch bereits zu brenzligen Situationen gekommen sei. Daraufhin fuhren umgehend mehrere Streifenwagen der Polizei Montabaur und Bad Ems zum betroffenen Streckenabschnitt.

Die Kollision zwischen des in Fahrtrichtung Montabaur fahrenden Pkws und dem Fußgänger konnten die Beamten jedoch nicht mehr verhindern. Bei der Ankunft der Polizisten am Unfallort befand sich der Fußgänger in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Er wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.

Die B 49 war am Abend für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Laut der Polizeiinspektion Montabaur wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Der Sachschaden am Fahrzeug belaufe sich derweil auf ca. 5.000 Euro.

Es seien bereits mehrere Zeugen bekannt, dennoch bittet die Polizei Montabaur um Meldungen von weiteren, ergänzenden Zeugen, die Hinweise zum Verhalten des Fußgängers im Vorfeld des Unfallgeschehens machen können unter der Tel.-Nr.: 02602-9226-0