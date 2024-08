Plus Langenhahn

Verkehrssituation in Langenhahn kostet viele Nerven: Jetzt kommen Querungshilfen

i Die B 255, die mitten durch Langenhahn führt, ist schon immer eine stark befahrene Straße. Durch die Umleitung potenziert sich das Problem. Foto: Röder-Moldenhauer

Eine gute Verkehrsanbindung ist vielerorts ein absoluter Pluspunkt. Wenn eine Hauptverkehrsader allerdings mitten durch den Ort führt, bringt dies oft auch Schwierigkeiten mit sich. So auch in Langenhahn, denn der Ort wird durch die viel befahrene Bundesstraße 255 gerade zur Rushhour nahezu in zwei Hälften geteilt.