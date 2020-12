Westerwald

Insgesamt 126 Millionen Euro will das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 in Landesstraßen investieren, wie der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zeigt. 1,345 Millionen Euro hiervon sollen in die Landesstraßen im Westerwaldkreis fließen. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Bauprogrammentwurf, der als Grundlage für den noch zu beschließenden Landeshaushalt 2021 gilt, hervor. Insgesamt sechs Projekte sind es, in die im kommenden Jahr finanzielle Mittel des Landes fließen sollen.