Verein sorgt für Unterhaltung: „Eckenspiel“ bringt Musik nach Ebernhahn

„Bei all den Unbilden durch eine nicht enden wollende Corona-Pandemie und nun auch noch durch die jüngsten Ereignisse in Russland, dürfte es doch auch erlaubt sein, im Rahmen der Möglichkeiten und bei aller Solidarität mit den Menschen, die zurzeit alles andere bewegt als Spaß und Heiterkeit, eine gewisse Freude am Dasein zu haben.“ Dieser Tenor war allenthalben unter den Bürgern von Ebernhahn, die sich beim so genannten „Eckenspiel“ im Dorf vom heimischen Musikverein unter freiem Himmel unterhalten lassen wollten, zu hören und zu spüren.