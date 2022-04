Die Gemeinde Oberelbert hat in der Stelzenbachhalle Karl Jung, der 31 Jahre lang als Ortsbürgermeister die Fäden einer aufstrebenden und in den Jahrzehnten immer weiter expandierenden Ortsgemeinde in den Händen hielt, zum Ehrenbürger ernannt. Den Beschluss dazu hatte Anfang März dieses Jahres der Gemeinderat einstimmig gefasst.