Verdacht auf Brandstiftung: Ermittlungsverfahren zu Westerburger Schulbrand läuft

Wie geht es weiter nach dem Brand in der Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg, dessen Rauchwolke weit über die Stadt hinaus die Menschen in Unruhe versetzte und einen Großeinsatz auslöste (wir haben berichtet)?

Derzeit lernen 133 Schüler an der Friedrich-Schweitzer-Schule (FSS), teilt die Kreisverwaltung auf unsere Anfrage mit. Aufgrund des Gebäudebrandes an der Förderschule können die Räumlichkeiten der FSS für einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, teilt sie weiter mit. Bis zu den Pfingstferien erfolgt deshalb der Unterricht im Homeschooling. Danach ist vorgesehen, in die alte Graf-Heinrich-Realschule nach Hachenburg umzuziehen, die bereits als Impfzentrum genutzt wurde. Sowohl die Einrichtung des Gebäudes als auch die Schülerbeförderung inklusive der aus Westerburg stammenden Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht auf einen Transfer angewiesen waren, werden derzeit organisiert.

Die Friedrich-Schweitzer-Schule in Westerburg brennt. 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Angela Baumeier

Im angrenzenden Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG), so teilt die Kreisverwaltung weiter mit, habe es zwar nicht gebrannt, jedoch komme es in den Räumlichkeiten zu einer Geruchsbelästigung. Deshalb fällt auch dort der Unterricht vor Ort bis zu den Ferien aus und wird im Homeschooling durchgeführt. Angekündigte Arbeiten/Klausuren werden im nicht beeinträchtigten Pavillon geschrieben. Ziel ist es, nach den Ferien im KAG wieder normal unterrichten zu können. Sobald es weitere Erkenntnisse zum Unterricht an der Friedrich-Schweitzer-Schule und dem Konrad-Adenauer-Gymnasium gibt, werde zeitnah informiert.

Und das war geschehen:

Am Dienstag wird um 14.18 Uhr eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Schulzentrums in Westerburg gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass es zu einem Brand der Aula der Förderschule (Friedrich-Schweitzer-Schule) gekommen war. Der Brand griff auch auf den Dachstuhl über. Zum Glück konnten alle 25 Schüler und drei Lehrer, die zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude war, dieses rechtzeitig verlassen. Wie die Polizei vermeldet, klagte allerdings eine Lehrkraft über Atembeschwerden und leichtes Unwohlsein. Der Brand griff auch auf den Dachstuhl über. 120 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, der gegen 20.45 Uhr beendet war.

Das Schulgebäude ist derzeit amtlich versiegelt. Foto: Angela Baumeier

Der Einsatz habe grundlegend gezeigt, dass die Allarm- und Ausrückordnung der Verbandsgemeinde Westerburg gut funktioniert, erklärt Patrick Schäfer im WZ-Gespräch. Der Pressesprecher der Feuerwehren der VG Westerburg betont, dass die Zusammenarbeit zwischen FFW, DRK und Polizei hervorragend gewesen sei. Von den Feuerwehren eingesetzt waren FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Wengenroth, FF Sainscheid, FF Gershasen, FF Langenhahn, FF Höhn, FF Gemünden, FF Weltersburg, FF Kölbingen, FF Bad-Marienberg (Drehleiter), FF Ransbach-Baumbach (Abrollbehälter Atemschutz), die Wehrleitung der VG Westerburg und die Führungsstaffel.

Regelmäßig würden solche größeren Schadensfälle geübt, bei denen die Führungsstaffel den Einsatz mit der Wehrleitung koordiniert. Der DRK-Verpflegungszug Langenhahn versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken und einem Imbiss. Ebenfalls vor Ort war der DRK-Ortsverband Westerburg zur Sicherstellung des Eigenschutzes für die Feuerwehrkräfte.

Größter Einsatz in diesem Jahr

Wie Schäfer weiter ausführt, ist das Jahr bislang für die Feuerwehren eher ruhig verlaufen, da sei nichts „Großes“ dabei gewesen. Doch der Brand der Schule durchbricht diese Bilanz. „Das war einer der größten und kräfteintensivsten Einsätze in den letzten Jahren“, betont Schäfer. Die Herausforderung sei vor allem gewesen, dass so viel Manpower nötig war. Vor allem für die Atemschutzgeräteträger sei das „sehr, sehr kräftezehrend“ gewesen, die hohen Temperaturen am Dienstag kamen dazu. Zunächst waren 25 Atemschutzträger alarmiert, dann wurde nachalarmiert, sodass insgesamt zwischen 35 und 40 im Einsatz waren, schätzt Schäfer.

In der Friedrich-Schweitzer-Schule lernen derzeit 133 Schülerinnen und Schüler. Foto: Angela Baumeier

Schon am Brandtag zeigte sich, dass mehrere Klassenräume der Sonderschule durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch die Aula der Friedrich-Schweitzer-Schule ist durch das Feuer massiv beschädigt worden.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, mussten die Brandschützer im Inneren des Gebäudes noch Wände und Deckenteile entfernen. „Wir haben zur Sicherheit danach nochmals Löschwasser auf dem Dach und im Innern aufgebracht“, führt der Pressesprecher der Feuerwehren noch weiter aus. Dabei wurde als Zusatz ein Netzmittel verwendet, damit das Wasser in die Wandverkleidung eintreten konnte.

Brandursache wird ermittelt

Auch wenn zu der Brandursache und den Schäden derzeit noch nichts gesagt werden kann, führt Schäfer generell aus, dass es bei Löschwassereinsätzen immer zu Löschwasserschäden kommt. Aber in der Schule sei es auch sicher zu massive Brandschäden gekommen, schätzt er ein. Dass am Mittwoch die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in der Schule tätig waren, sei das „normale Prozedere“, wenn ein Brand ungeklärt sei.