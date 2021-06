Wahlrod

Verbandsgemeindewerke Hachenburg informieren: Trinkwasser-Chlorung in Wahlrod erforderlich

In Wahlrod in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg kommt es in den nächsten Tagen zu einer Chlorung des Trinkwassers. Das teilen die Verbandsgemeindewerke (VGWE) Hachenburg mit.