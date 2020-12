Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 12:07 Uhr

Westerwald

Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Wirges zeitweise ohne Strom: Ein Vogel war schuld

Am Dienstagabend kam es in einigen Westerwaldgemeinden zu einem Stromausfall. Knapp eine Stunde später gingen die Lichter wieder an.