Wie geht es weiter mit dem Jugendzentrum im ehemaligen VG-Verwaltungsgebäude in der Westerburger Neustraße? Sollte das Areal, wie von der Verbandsgemeindeverwaltung offensichtlich beabsichtigt, an einen Investor verkauft werden, blicken die Jugendlichen, was ihren Treffpunkt angeht, in eine ungewisse Zukunft.