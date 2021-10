Verbände raten zur Klage: Einzelhandel läuft Sturm gegen FOC-Erweiterung

Die geplante Erweiterung des Fashion-Outletcenters am Montabaurer ICE-Bahnhof löst beim Einzelhandel in der Region heftigen Widerstand aus. Vor allem Geschäftsleute aus dem Raum Limburg verurteilen das Vorhaben scharf. Die Handelsverbände aus Rheinland-Pfalz und Hessen befürchten, dass das Style Outlet bei einer Verdopplung der Verkaufsfläche auf mehr als 20.000 Quadratmeter zur Existenzbedrohung für Betriebe in den umliegenden Städten werden könnte. Sie raten den betroffenen Kommunen deshalb, rechtliche Schritte gegen die angestrebte Vergrößerung einzuleiten.