Veranstaltungen geplant: Apothekergarten in neuem Glanz

Stadt und Touristinfo Bad Marienberg haben in Zusammenarbeit mit der Kräuterexpertin Iris Franzen die vergangenen Monate genutzt, um den Apothekergarten im Kurpark auf Vordermann zu bringen. In der Anlage findet man mehr als 100 Pflanzenarten, die in acht verschiedene Bereiche eingeteilt sind. Die Sortierung findet nicht nach Pflanzenfamilien, sondern nach verschiedenen Krankheitsbildern statt, gegen die eben dieses oder jenes Kraut Linderung verspricht. Die Themenschwerpunkte wurden jetzt mit neuen Hinweisschildern versehen. Die inhaltliche Ausgestaltung hat Franzen, die den Apothekergarten seit rund zehn Jahren betreut und pflegt, übernommen. Bezahlt wurden die Schilder von der Stadt. Darüber hinaus wurden punktuell auch kleine Namensschilder an den einzelnen Pflanzen erneuert.