Ein Fall von Vandalismus ist dieser Tage in Elsoff bekannt geworden. Im Kreuzweg am „Heispel“ haben unbekannte Täter zwei Figuren in der Grotte des Heiligen Grabes Kopf und Füße abgeschlagen und zudem Schmierereien hinterlassen. Ortsbürgermeisterin Kornelia Jex und der Vorsitzende des Arbeitervereins St. Josef, Egon Meuser, zeigten sich entsetzt über diesen Vandalismus.