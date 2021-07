Die Sommerferien sind da, und der Wunsch nach Urlaub ist groß, die Reiselust wächst. Das ist in den Reisebüros zu spüren. Doch zur Erfüllung des Reisewunsches stehen viele Teile der Welt noch nicht wieder zur Verfügung, sagt Sabine Krohmann (Derpart Westerwald Reisebüro, Montabaur). So können die USA beispielsweise immer noch nur mit einer Sondergenehmigung besucht werden. Also begrenze sich die Auswahl auf Europa. Hinzu kommt: Auch das Reiseland Deutschland ist voll.