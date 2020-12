Bad Marienberg/Unnau

Es sind berührende Worte, die Franz Leukel Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor seinem Tod im Alter von nur 53 Jahren, in seinem Wohnort, dem heutigen Bad Marienberger Stadtteil Langenbach, niedergeschrieben hat. In seinem „Rückblick über mein und meiner Eltern Lebens Geschick“ erzählt er zwar in erster Linie seine persönliche Geschichte, doch ist diese in weiten Teilen beispielhaft für viele Westerwälder Familien zu dieser Zeit.