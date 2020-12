Westerwaldkreis

Von 1961 bis 1970 war er Landrat des Unterwesterwaldkreises und dann bis 1989 der erste Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz. Jetzt ist Dr. Georg Klinkhammer im Alter von 94 Jahren gestorben. In seiner Westerwälder Amtszeit stieß er nicht nur viele Projekte an, sondern setzte sie auch mit Elan durch. Davon zeugen heute noch Projekte wie der Köppelturm, der Tierpark Gackenbach oder auch das ehemalige, in den 70er-Jahren moderne Kreishaus . Viele der Vorhaben, an denen der frühere Landrat im Unterwesterwald beteiligt war, setzte er später in ähnlicher Form in seinem Koblenzer Arbeitsbereich um.