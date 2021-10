Seit vielen Jahren unterstützt die Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe das soziale Engagement ihrer Schüler und Schülerinnen. Am Sozialen Tag findet kein Unterricht statt, sondern die Schüler suchen sich eine „Arbeitsstelle“ und spenden ihren Lohn. Über die Jahre hinweg konnten auf diese Weise schon beachtenswerte Beträge an verschiedene Organisationen gespendet werden. Dieses Jahr gab es einen besonderen Einsatz der Hachenburger Löwen.