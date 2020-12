Ransbach-Baumbach

Der Westerwälder Unternehmer Müntaz Karagöz ist in Ransbach-Baumbach und Umgebung durch seinen Handwerksbetrieb „MK Haustechnik“ ein Begriff. Das Familienunternehmen des 44-Jährigen bietet seit genau zwei Jahrzehnten Dienstleistungen rund um Gebäudetechnik, Elektroinstallationen, erneuerbare Energien, Heizungs- und Wärmetechnik und Sanitärinstallation an. Doch jetzt wagt sich der mittelständische Unternehmer mit seiner Ehefrau Emel auf Neuland vor: Gemeinsam hat das Unternehmerpaar aus Ebernhahn rund 5 Millionen Euro in das landesweit wohl größte Schießkino, einen Garagenpark und Gewerbeflächen zum Vermieten im Ransbach-Baumbacher Industriegebiet Rohr investiert. Ein wirklich mutiger Schritt.