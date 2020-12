Langenhahn

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Hausdach in Langenhahn-Hinterkirchen ist die Suche nach einem Kran für die Bergung des Wracks auf Hochtouren gelaufen. Sagte am Dienstagvormittag Patrick Schäfer (Sprecher der Feuerwehr Langenhahn) noch: „Es ist noch kein Bergungsunternehmen gefunden worden“, so stand wenige Stunden später ein Termin zur Bergung fest.