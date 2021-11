An drei Veranstaltungstagen soll in Westerburg ein vorweihnachtlicher Zauber entfacht werden – vorausgesetzt Corona macht den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung. Geplant ist ein der aktuellen Lage angepasster kleinerer Weihnachtsmarkt, in dessen Mittelpunkt der Rathausplatz stehen wird, wo die Besucher ein wahres Lichtermeer erwarten soll.