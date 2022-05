Unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren: Quadfahrer prallt in Unnau gegen Hauswand

Ein Quadfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg ist am Samstag gegen 21 Uhr in Unnau gegen die Wand eines Neubaus gefahren.

Der 45-jährige Mann war mit seinem Quad in Unnau in der Straße „In der Dorfwiese“ unterwegs. Kurz vor der Einmündung in den Nörrweg kam er mit seinem Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenwand eines dort errichteten neuen Gebäudes.

Das Quad und die Hauswand wurden beschädigt, der Fahrer erlitt Platzwunden und Prellungen, wegen derer er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Obwohl er ohne Helm gefahren war, verletzte sich der 45-Jährige nur leicht. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren, da er deutlich alkoholisiert war. Sein Quad war zudem nicht zugelassen. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.