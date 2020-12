Ransbach-Baumbach

Schwimmbäder sind für Verbandsgemeinden zu jeder Zeit Kostenfaktoren, werden aber meist als Faktor der Grundversorgung verstanden, dessen Erhalt befürwortet wird, obwohl jährlich Geld zugeschossen werden muss. Corona hat diese Kalkulation noch verschärft – trotzdem lässt die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach das Freibad in der Töpferstadt geschlossen und investiert weiterhin im großen Stil in die Sanierung des Hallenbads in Nauort.