Weroth

Zur besten Sendezeit, und das gleich dreimal, können sich alle Fans von Svenja Jung freuen: Die aus Weroth stammende Schauspielerin spielt in dem ARD-Event-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ mit, dessen erster Teil am Mittwoch, 18. März, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt wird. Nachdem Svenja Jung ihren Durchbruch bei der Kultserie „Unter Uns“ erlangte, tastete sie sich an verschiedene TV-Formate ran. Von Der Alte, über SOKO Köln, Tatort oder Fucking Berlin: Svenja Jung stellt ihr schauspielerisches Können immer wieder unter Beweis.