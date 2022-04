Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg wird in seiner Sitzung am kommenden Dienstag darüber entscheiden, ob ein Auftrag für ein Projekt zur ökologischen Sanierung des Wiesensees an die Uni Koblenz vergeben werden soll. Die Universität hatte Ende vergangenen Jahres Kontakt zur VG-Verwaltung aufgenommen. Im Vordergrund des Projektes steht nicht die technische Entschlammung des Wiesensees, sondern eine gewässerökologische Lösung des Problems.