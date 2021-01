Unglück im Oberwesterwald: Als das Flugzeug bei Langenhahn abstürzte

Langenhahn

Es ist Pfingstsamstag, als plötzlich eine SMS auf dem Handy von Detlef Größchen aufblinkt: „Flugzeugunglück.“ Und das bedeutet für den erfahrenen Brandschützer, der damals noch Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Langenhahn war und zugleich stellvertretender Wehrleiter der VG Westerburg ist: Es geht zum Einsatz. Es ist der Tag, als in Langenhahn ein Kleinflugzeug, das von Ailertchen aus gestartet war, um Fallschirmflieger abzusetzen, eine Starkstromleitung touchierte und danach in das Haus von Horst Wisser in Langenhahn-Hinterkirchen stürzte. Größchen verlässt seine Arbeitsstelle in Frankfurt-Höchst, fährt zum Unglücksort. Dort erlebt und koordiniert er nun, viele bange Minuten und Stunden lang, den Einsatz am Unglücksort mit.