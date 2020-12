Hachenburg

Es dürfte wohl die größte Veranstaltung seit Beginn der Corona-Beschränkungen im Westerwaldkreis gewesen sein, die jetzt an zwei Tagen in Hachenburg stattfand: Da die Westerwald-Brauerei die Einführung ihres neuen Bieres „Hopfen-Helles“ wegen der Pandemie nicht, wie ursprünglich geplant, mit 3000 Freunden feiern konnte, entstand vor rund einer Woche die Idee, stattdessen die nach eigenen Angaben weltweit erste Brauereibesichtigung in eigenen Autos anzubieten – und das alles streng nach Corona-Hygieneregeln. Deutlich mehr als 1000 Gäste nahmen das Angebot an und hatten dabei sichtlich großen Spaß.