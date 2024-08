Wirges

Unfall in Wirges: Motocross-Fahrer lässt Maschine zurück und flüchtet

i Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. (zu dpa: «Leiche in Bellheim gefunden - wohl vermisste 84-Jährige») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Am Freitagmorgen um 11.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in der Bahnhofstraße in Wirges ein Verkehrsunfall zwischen einem Motocross-Motorrad und einem Pkw.