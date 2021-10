Unfall in Bad Marienberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bad Marienberg am Sonntagmittag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Der 54-Jährige war mit seiner Maschine kurz nach 12.30 Uhr in der Langenbacher Straße unterwegs, als ein 19-Jähriger mit seinem Golf plus aus der Gartenstraße auf die Langenbacher Straße einbog und dabei das Motorrad übersah. Es kam zu dem Unfall, bei dem sich der 54-Jährige so schwer verletzte, dass er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Der junge Autofahrer erlitt leichte Kopfverletzungen, als der Airbag in seinem Golf auslöste. Unverletzt blieb dagegen sein 17-jähriger Beifahrer. Für die weiteren Untersuchungen zu dem Unfall sind das Auto und das Motorrad auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Langenbacher Straße voll gesperrt.