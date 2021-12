Ransbach-Baumbach

Unfall auf Hebebühne: Mann nach Arbeiten unter Hochspannungsleitung in Lebensgefahr

Bei Dachreinigungsarbeiten ist am Dienstagnachmittag in Ransbach-Baumbach ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Montabaur berichtet, wurden bei einer Firma in der Töpferstadt Reinigungsarbeiten an den dortigen Regenrinnen durchgeführt.