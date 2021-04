Unfall auf A 3: Auto kracht in Heck eines Lkw

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A3 ist ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann gegen 11 Uhr die Autobahn aus Richtung Limburg kommend in Richtung Köln. Kurz vor der Ausfahrt Diez/Nentershausen krachte der Mann mit seinem Skoda-Kombi aus bisher nicht geklärten Gründen in den hinteren Teil eines unbeladenen Sattelzugs.

Dabei verkeilte sich das Fahrzeug unter dem Auflieger und wurde noch rund 200 Meter mitgeschleift. Die Verletzungen des Mannes wurden nach einer Erstversorgung am Unfallort in einem Krankenhaus behandelt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Köln auf der rechten und mittleren Spur gesperrt. Dadurch entstand ein Rückstau bis Limburg. Die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen musste an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe binden. kdh