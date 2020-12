Elz

Ein Auffahrunfall, der sich heute um 4.40 Uhr am Elzer Berg ereignet hat, beendete nicht nur abrupt die Nachtruhe für 27 Elzer Feuerwehrmänner: Der Einsatz gestaltete sich so schwierig, dass dieser bis fast in die Mittagsstunden andauerte. Der erweiterte Rüstzug der Elzer Feuerwehr wurde zu diesem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Autobahn in Fahrtrichtung Köln alarmiert.