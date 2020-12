Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 13:12 Uhr

Emmerichenhain

Und wieder brennt ein Pkw: Feuer zerstört Auto in Emmerichenhain vollständig

Am Mittwoch gegen 4.20 Uhr ging ein Wagen am Sportplatz in Emmerichenhain in Flammen auf. Das Auto wurde vollständig zerstört.