Borod

Für Sophia Greis aus Borod gab es in diesem Jahr schon eine vorgezogene Bescherung im November und Anfang Dezember: Denn die 13-jährige Schülerin, die ein riesiger Karl-May-Fan ist, wurde vom großen Showmaster Thomas Gottschalk sowie dem Sänger und Schauspieler Alexander Klaws zu Hause in ihrem Zimmer überrascht. Die Erlebnisse, die dann folgten, wird sie so schnell nicht vergessen.